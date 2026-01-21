Estafa “CV en Revisión”: Así es la Nueva Modalidad de Robo a Personas que Buscan Trabajo en CDMX
Las autoridades alertaron a las personas que buscan trabajo en CDMX, con la finalidad de evitar que caigan en este tipo de estafas; así operan los delincuentes
La nueva estafa “CV en revisión” puede complicar la búsqueda de trabajo en la Ciudad de México para miles de personas. Por ello, las autoridades dieron a conocer cómo operan los delincuentes para estar en alerta y evitar ser víctimas.
De acuerdo con la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el “currículum en revisión” es un nuevo modus operandi para aprovecharse de la urgencia y expectativa de las personas que quieren un empleo.
Asimismo, indicaron que el acercamiento de los delincuentes es muy específico y verosímil, por lo que es muy sencillo que las personas caigan en su discurso relacionado con una supuesta oferta laboral que se vincula con sus perfil profesional.
¿Cuál es el modus operandi de “CV en revisión”?
Según el personal especializado en ciberdelitos, el modus operandi de currículum en revisión, consiste en lo siguiente:
Los delincuentes llaman por teléfono a la víctima y le informa que su CV “fue recibido” y está “en revisión”
El mensaje genera confianza y urgencia, así que la persona empieza a recibir instrucciones
Piden que guarden un número de WhatsApp el número desde el cual se comunicaron
Para así trasladar la conversación a una plataforma más informal y susceptible de manipulación
Así que una vez que la persona agregó el número, los estafadores manipulan a la persona de manera más directa y rápida, lo que facilita el intento de fraude o la obtención de información sensible. Entonces, los delincuentes piden:
- Información personal
- Datos bancarios o envían enlaces maliciosos
Con el objetivo de obtener beneficios económicos o información sensible de manera ilícita
¿Cómo prevenir ser víctima de estafa “CV en revisión”?
Las autoridades piden a la población estar atentos ante una situación que refiera las acciones antes mencionadas, pues es posible que se trate de la estafa “CV en revisión”. Para evitar ser víctima de este fraude es necesario que hagas lo siguiente:
- Verifica la autenticidad de la oferta laboral. Antes de responder a cualquier anuncio o llamada, confirma que la vacante provenga de una empresa legítima
- No compartas información personal o sensible (CURP, RFC, INE, contraseñas, números de tarjetas bancarias)
- No abras links o documentos enviados por números desconocidos
- Mantén la comunicación por canales oficiales
- Desconfía de promesas rápidas o urgentes (Prometen ganancias exageradas o empleos garantizados sin procesos formales)
- Reporta cualquier intento de fraude
La prevención, la verificación de ofertas y el uso de canales seguros resultan fundamentales para protegerse y evitar ser víctima de este tipo de estafas
En caso de que necesites ayuda con un hecho relacionado con la estafa “CV en revisión”, puedes acercarte a la Unidad de la Policía Cibernética a través de los siguientes medios de contacto, los cuales están disponibles para atender a la ciudadanía las 24 horas del día:
- Número 55 5242 5100 extensión 5086
- Correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx; en la aplicación Mi Policía
