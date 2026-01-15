Tendero Abusa de Menor en Oaxaca y la Manipula con Dulce para que No Denuncie

Una menor de edad fue víctima de abuso sexual por un tendero cuando acudió a su negocio para comprar un producto. El sujeto le dio un dulce con la finalidad de manipularla para que no denunciara en Oaxaca; así lo detuvieron.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el presunto responsable del delito de abuso sexual infantil fue identificado como U.L.P., por lo que luego de su aprehensión fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, para su certificación médica y proceso legal correspondiente.

La FGEO reitera su compromiso de proteger a la infancia y perseguir a quien o quienes cometan actos que vulneren su integridad física y psicológica

Su arresto se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Colón del Barrio San Lucas, en Cuilapam de Guerrero. En ese inmueble permanecía escondido.

Por lo que se solicitó la orden de cateo para ingresar al inmueble y lograr la detención

¿Qué pasó en la tienda de abarrotes en los Valles Centrales de Oaxaca?

Las autoridades explicaron que, según el expediente penal del caso, los hechos ocurrieron en noviembre del 2020, cuando la niña acudió a la tienda de abarrotes a comprar un producto.

Luego de adquirir su compra, el presunto agresor salió del mostrador para atacarla sexualmente.

Después, el imputado le dio un dulce a la víctima e intentó manipularla para evitar que relatara lo sucedido a sus familiares.

