Hallan a Ciclista Muerto por Fractura en la Cabeza en Ecatepec, Edomex; Investigan Caso

Un ciclista murió en inmediaciones de la avenida Central en el municipio de Ecatepec, Estado de México; tenía una fractura en la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia recibieron la alerta por una persona inconsciente en la vialidad principal a la altura del Hospital de Las Américas, en el Fraccionamiento Las Américas.

En el lugar un ciclista fue hallado con una lesión en la cabeza e inconsciente, por lo que de inmediato le brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos fue diagnosticado sin signos vitales debido a la gravedad de su herida.

Una vez que confirmaron su fallecimiento la zona fue acordonada para hacer las investigaciones correspondientes, además de realizar el levantamiento del cuerpo.

¿Cómo murió el ciclista en Av. Central en Ecatepec?

Las investigaciones por este caso continúan, sin embargo se desconoce cómo perdió la vida el hombre que circulaba en su bici sobre la Av. Central, muy cerca de la estación del Mexibús “Hospital” de la Línea 1.

Hasta el momento se desconoce cómo fue que se lesionó la cabeza. Sin embargo, de manera preliminar los testigos refieren que fue atropellado por un auto en el carril del Mexibús, no obstante, las autoridades ya revisan las cámaras de la zona para esclarecer el caso. Al lugar llegaron algunas personas que identificaron a la víctima.

