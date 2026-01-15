Adulta Mayor sufre Crisis Epiléptica en Salto del Agua Línea 1 del Metro CDMX, ¿Qué Pasó?

Una adulta mayor sufrió una crisis epiléptica al interior de la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro CDMX, cuando presuntamente, le negaron la entrada junto a su perrito a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de la tercera edad quiso ingresar al metro con el animal de compañía, cuando el personal le indicó que era necesario llevarlo en transportadora o presentar la documentación que acreditara que es un animal de asistencia.

Sin embargo, al recibir esta información, la mujer y su acompañante se molestaron. En ese instante, comenzó a sentirse mal de salud.

A través de redes sociales se dio a conocer un video que captó el momento exacto en el que la adulta mayor sufrió una crisis epiléptica en el Metro CDMX. En las imágenes se observa cuando la señora se encuentra recostada en el piso junto a los torniquetes.

La señora comenzó a moverse muy fuerte, como un ataque epiléptico, dijo un testigo

La joven que la acompaña se acerca a ella para tratar de calmarla, mientras que policías del Metro hacen lo mismo para brindarle los primeros auxilios. Asimismo, la acompañante indica que fue agredida por personal de la estación Salto del Agua de la Línea.

Mientras la adulta mayor recibía atención, el perrito que llevaba un suéter azul con manchas moradas y correa, permaneció todo el tiempo tranquilo y junto a sus tutores.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la mujer que sufrió un ataque epiléptico en el Metro CDMX?

Luego de darse a conocer el video del momento exacto de la crisis epiléptica de una mujer en el Metro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), explicó que cuando les solicitaron el documento que acreditara que el perro era de asistencia emocional, las usuarias se molestaron.

Una de ellas tuvo una supuesta crisis convulsiva, por lo que fue valorada y se le diagnosticó ‘orientada y con signos vitales normales’

Asimismo, la SSC aseguró que minutos después ambas pudieron ingresar con el perrito y se les dio acompañamiento a la estación Pino Suárez, donde finalizaron su viaje.

En tanto, el STC, refirió que después de su valoración por personal de Seguridad Industrial e Higiene del Metro, quien diagnosticó a la persona orientada y con signos vitales estables, y al no requerir apoyo adicional, las personas continuaron su trayecto en compañía de los oficiales de la estación.

En ningún momento se registró agresión alguna por parte del personal del Sistema

Finalmente, aseguró que realizará una investigación interna para confirmar que la actuación del personal se haya realizado conforme a los protocolos establecidos.

