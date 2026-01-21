Detienen a 7 Policías Acusados de Asesinar a Niño que Jugaba Futbol en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó los detalles de la detención de 7 policías del municipio de San Miguel Panixtlahuaca, quienes son señalados de su presunta participación en el homicidio de un niño de 10 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, los elementos de la corporación son investigados por el delito de homicidio calificado en agravio del menor, quien perdió la vida a consecuencia de una agresión con disparos de arma de fuego.

La FGEO detuvo a siete elementos activos de la policía municipal de Panixtlahuaca, a quienes se investiga para establecer el grado de responsabilidad que pudieran tener en la comisión de estos hechos.

Las autoridades refirieron que la aprehensión de los sospechosos ocurrió luego de que un equipo multidisciplinario, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, lleva a cabo con rigor las labores legales para establecer cómo sucedieron los hechos.

Que la comisión de este delito se castigue para que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia

¿Cómo fue que murió el niño en San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca?

Según las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, los hechos ocurrieron el 18 de enero cuando la víctima identificada como L.A., de 10 años de edad, se encontraba en inmediaciones de la cancha de futbol del Barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca.

Los testigos señalaron que mientras jugaban presuntamente llegaron elementos de la policía a la zona, en reacción, el niño y otras personas con las que estaba, corrieron. Lo que provocó que los oficiales fueran tras ellos en una persecución, momentos después se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Al día siguiente por la mañana, localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, que yacía cuerpo a orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

A partir de estos hechos, las autoridades municipales dieron intervención a la Fiscalía de Oaxaca que abrió la carpeta de investigación por el delito de Homicidio Calificado

Se realizaron los trabajos ministeriales y periciales correspondientes, por los cuales se detuvo a siete elementos de la policía municipal, “para evitar la impunidad en los hechos delictivos", aseguró la Fiscalía; el caso sigue bajo investigación.

