Aseguran Presunto Centro de Narcomenudeo en Puerto Peñasco, Sonora

Más de 800 dosis de droga, 157 cartuchos útiles de distintos calibres, equipo táctico y documentación vinculada con presuntas actividades de narcomenudeo fueron asegurados durante un cateo, realizado en un inmueble de la colonia Obrera, en Puerto Peñasco.



La intervención fue encabezada por elementos de la AMIC y de la Marina, quienes inspeccionaron una vivienda ubicada en el cruce de las calles Eutiquio Amador y Emancipación.



En el sitio se localizaron marihuana, crystal y cocaína, distribuidas en cientos de envoltorios, así como una máquina contadora de billetes, cargadores para armas y un vehículo Toyota Camry.

Dos hombres lograron escapar a bordo de un vehículo

Durante el desarrollo del operativo, dos hombres lograron escapar a bordo de un automóvil, luego de que un grupo de personas intentara entorpecer las labores de las autoridades.



Además, cuatro personas fueron aseguradas por infracciones administrativas y posteriormente quedaron en libertad, tras cumplir con las sanciones correspondientes.