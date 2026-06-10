Aseguran Presunto Centro de Narcomenudeo en Puerto Peñasco, Sonora

Más de 800 dosis de droga, cartuchos y documentación de presuntas actividades de narcomenudeo fueron aseguradas en un aparente centro de actividades ílicitas en Puerto Peñasco, Sonora.

Aseguran Presunto Centro de Narcomenudeo en Puerto Peñasco, SonoraFoto: FGJES

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Operativo en Puerto Peñasco asegura más de 800 dosis de droga y equipo táctico. Dos hombres escapan. Descubre más sobre este presunto centro de narcomenudeo.

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