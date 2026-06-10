Localizan Cuerpo de Una Mujer en Estado de Descomposición Cerca de Cócorit en Sonora

El hallazgo de los restos de una mujer movilizó a integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme durante la noche del martes, en un camino ubicado entre Cócorit y la Loma de Guamúchil.



Según la información difundida por la agrupación, la víctima fue encontrada envuelta en una cobija y presentaba un avanzado estado de descomposición, estimándose que tenía alrededor de dos semanas en el sitio.



Las buscadoras detallaron que la mujer vestía una playera tipo polo color negro, brasier color caqui, shorts de mezclilla azul, bóxer negro y calcetas negras con gris. Además, tenía cabello castaño oscuro y usaba una trenza.

Condiciones del cuerpo evitó tomarle fotografías para su identificación

Debido a las condiciones en que fue localizado el cuerpo, el colectivo informó que no fue posible obtener fotografías para apoyar en su identificación.



Guerreras Buscadoras de Cajeme agradeció a las personas que realizan reportes de manera anónima y reiteró el llamado a la ciudadanía para proporcionar información sobre posibles cuerpos o fosas clandestinas, asegurando que los datos recibidos son tratados con confidencialidad.



Asimismo, indicó que cualquier persona que busque información relacionada con este caso, puede acudir a Servicios Periciales para obtener mayores detalles.