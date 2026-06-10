Localizan Cuerpo de Una Mujer en Estado de Descomposición Cerca de Cócorit en Sonora

El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme localizó el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición entre Cócorit y la Loma de Guamúchil en Sonora.

Localizan Cuerpo de Una Mujer en Estado de Descomposición Cerca de Cócorit en SonoraFoto: Archivo N+

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Guerreras Buscadoras localizan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición entre Cócorit y Loma de Guamúchil. Ayuda a identificarla con información anónima.

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