Dafne Evelin: Va con Novio a Sembrar Árbol para Salvar su Relación y la Hallan Muerta en Edomex

La familia de Dafne Evelin Meneses Galindo, de 24 años de edad y víctima de feminicidio, exigen que las autoridades aceleren las investigaciones para dar con el presunto responsable de su asesinato. “Ella no era mala, no se merecía eso que le hizo”, aseguran.

Este lunes los seres queridos de la joven realizaron una misa en su honor a nueve días de los servicios funerarios en los que le dieron el último adiós en Huixquilucan, Estado de México. Al grito de “Justicia” y “Ni una más”, recordaron a Dafne, quien se caracterizaba por su alegría y entusiasmo para generar nuevos proyectos para ayudar a su familia.

Que haya justicia, que agarren a este fulano, que la verdad que no se quede impune, dijo a N+ su mamá Raquel Galindo

El dolor de la familia de Dafne Evelin comenzó desde que no supieron nada de su paradero el 29 de diciembre, cuando perdieron contacto con ella después de que les avisó que iría con Jael Joab “N”, su pareja a celebrar el año nuevo. La última ubicación del celular de Dafne fue en Ocoyoacac, en la zona de La Marquesa.

Por está razón, realizaron la denuncia correspondiente y se emitió una ficha de búsqueda. Además, comenzó una intensa campaña en redes sociales para que las personas pudieran colaborar en la localización de la joven.

¿Qué se sabe del presunto feminicida?

Sin embargo, nueve días después, lamentablemente fue hallada sin vida en una zona boscosa. Su hermana Roberta indicó que durante una jornada de búsqueda identificaron unas prendas y cerca de ellas diversas ramas que intentaban ocultar algo; ahí encontraron a la joven.

Él (Jael) es al que yo lo hago culpable por que fue la última vez con el que estuvo y mi hija me dijo a mi, que él había ido por ella a su trabajo, aseguró su mamá

Su familia asegura que el presunto feminicida de Dafne Evelin es el Jael Joab “N”, porque sabían que él fue la última persona que supo de ella y que les mencionó que irían juntos a celebrar el año nuevo.

Según Roberta, Dafne comentó que Jael Joab la iba a llevar a un paraje para juntos sembrar un árbol con la finalidad de que su relación funcionara.

Su relación jamás la entendí, era tóxica. Mi hermana lo intentó dejar, pero buscaba la manera de manipularla

¿Quién era Dafne Evelin Meneses Galindo?

Dafne Evelin de 24 años de edad, es recordada como una joven amorosa, inteligente y muy trabajadora. Estudió las carreras de Gastronomía y Nutrición. Le gustaba mucho cocinar, pero los postres eran sus favoritos.

Era una niña muy trabajadora, por eso es que nos duele tanto su pérdida, porque ella no era mala. Lamentablemente la persona que le quitó la vida

También era muy buena para crear proyectos y emprender. De hecho, le indicó a su familia que tenían que crear un negocio de meseros y banquetes, donde incluyó a sus primos.

Nos va a dejar un vacío tan enorme, el tiempo no lo podrá llenarlo. Es mi ser de luz, siempre la voy a amar…Yo quiero seguir siendo tu mamá, Dafne

Dafne Evelin también se unía a la lucha por exigir mejor trato hacía las mujeres. Su hermana Roberta refiere que juntas conmemoraban el 8M, por lo que nunca se imaginó estar en una situación tan compleja como tener que perderla a causa de la violencia en contra de las mujeres.

Uno nunca se lo espera, es muy fuerte. Exigimos justicia, que lo detengan porque él sigue libre

