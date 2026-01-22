Bernardo Bravo Se Reunió con ‘El Botox’ en su Rancho el Día del Asesinato, Revelan Autoridades

Autoridades de Michoacán dieron a conocer hoy, 22 de enero de 2026, detalles sobre la investigación que llevó a la captura de César Alejandro “N”, El Botox, líder de la célula delictiva Blancos de Troya, acusado del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo y de ser el principal extorsionador del sector en la entidad.

En conferencia de prensa, narraron las acciones que se realizaron desde el asesinato en octubre del año pasado.

Según la información, Bernardo Bravo presuntamente se reunió con El Botox en su rancho, en la comunidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, donde se encontraron huellas de los neumáticos del vehículo de la víctima.

Así fueron los hechos

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, salió de su casa en Morelia el 19 de octubre de 2025 rumbo a Apatzingán.

Se trasladó al Tianguis Limonero y en ese lugar cambió de vehículo.

Se dirigió a Cenobio Moreno y presuntamente se reunió con César Alejandro “N”, El Botox, y Marco Antonio “N”, alias Pilones, y posteriormente privado de la vida ese mismo día.

Fue trasladado en su propio vehículo al sur de Apatzingán y encontrado un día después en el camino Tepetates-Apatzingán-Las Tinajas.



