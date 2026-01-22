Mujer Gana Casa Incautada, pero No Puede Tomar Posesión Porque un Grupo Delictivo la Reclama

Entre 2018 y 2024, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastó y sorteó más de mil 300 propiedades, algunas confiscadas a la delincuencia organizada.

En Jalisco una mujer ganó una casa incautada a un miembro de la delincuencia organizada.

Sin embargo, ella no pudo tomar posesión del inmueble porque un grupo delictivo llegó a reclamarlo.

Sorteo

En pleno día del Grito de Independencia de 2024, Esperanza ganó una casa en el Sorteo Especial 291 de la Lotería Nacional, en el que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, rifó bienes incautados al crimen organizado.

Esperanza no podía creer que había ganado.

Estábamos incrédulos. Vamos a tener por lo menos una propiedad, aunque no está en la zona donde nosotros radicamos

El 4 de diciembre ella y su esposo llegaron a la Privada Huerta de Peña en Tlaquepaque, donde personal del INDEP les dio la posesión de la casa, aunque no les entregaron la escritura.

Me entregaron un respaldo jurídico en donde acredita mi nombre, acredita la ubicación de la propiedad y acredita que esa propiedad participó en el Sorteo 291 de la Lotería

Luego, la pareja volvió a su ciudad de residencia, casi 5 meses después, el pasado 26 de abril, los vecinos los alertaron sobre personas ajenas intentando ingresar a la vivienda.

“Personas denominándose como los dueños de la propiedad se presentaron con barreta y marro y un cerrajero y empezaron a forzar la puerta”, señaló Esperanza.

Dijeron que un hombre les aseguró a los vecinos que esa casa le pertenecía.

Se presenta como el dueño de la plaza (…) ‘No te metas en esta situación. Si no quieres tener problemas conmigo. Esa propiedad es mía y la voy a recuperar’. Ostentosamente mostrando un arma

Video: Mujer Gana Inmueble Incautado al Crimen en Jalisco en Sorteo del Gobierno y Grupo Delictivo Se la Reclama

En 2013, José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias ‘El Delta’, fue detenido por la Policía Federal en Jalisco, era integrante del Cártel de la Laguna, facción de los Beltrán Leyva que operaba en Durango y Coahuila.

Siete años después, el gobierno federal logró incautar esta propiedad y obtenerla tras un largo juicio con la figura de extinción de dominio, pero desde 2025, ‘El Delta’ quedó en libertad.

Esperanza asegura que desde hace meses la propiedad está ocupada por los antiguos dueños.

Tiene 2 meses aproximadamente que la propiedad está ocupada por los antiguos dueños de la propiedad

Esperanza acudió a la Fiscalía de Jalisco para denunciar este hecho. Hasta el momento no ha tenido resultado de la querella. También informaron de lo ocurrido a la Lotería Nacional y al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Ha sido una situación en la que el INDEP, que es el dueño de la propiedad se ha estado lavando las manos diciendo que ellos hicieron entrega de la propiedad con un antecedente jurídico que me que me acredita a mí y prácticamente pues esta es una situación en la cual ellos me metieron

El Artículo 21 del Reglamento del Sorteo indica que en caso de que el INDEP se encuentre imposibilitado de entregar los premios se entregará el valor del premio ganador en efectivo. Esperanza, en este momento, no tiene ni la posesión de la casa.

Nosotros estamos solicitando que nos den el premio económico. Yo no quiero esa propiedad. Al final del día yo para qué quiero un premio de ese tipo. Si prácticamente está poniendo mi vida en peligro

INDEP

En una nota informativa el INDEP aseguró que ellos y la Lotería Nacional están en el análisis administrativo para reintegrar el monto equivalente al valor del inmueble a la ganadora de este sorteo.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Fernando Guillen

