Adrian Gonzales, expolicía de Uvalde, Texas, fue declarado no culpable durante el juicio por su respuesta al tiroteo de la Escuela Primaria Robb, el 24 de mayo del 2022.

Declaran inocente a expolicia Adrian Gonzales

El juicio, que se prolongó por dos semanas, se centró en si Adrian Gonzales incumplió su deber durante el tiroteo, poniendo en peligro a los niños. Tras una deliberación de siete horas, el exagente fue declarado inocente.

El 24 de mayo del 2022, Adrian Gonzales fue uno de los primeros agentes en llegar al lugar de los hechos. Durante el tiroteo en la Primaria Robb, murieron 19 estudiantes y 2 profesores a manos del atacante Salvador Ramos, de 18 años.

Policías de Uvalde fueron criticadas por su respuesta al tiroteo en la Escuela Primaria Robb

Las autoridades Uvalde fueron duramente criticadas por la respuesta al tiroteo, que fue calificada como lenta por padres de las víctimas. En agosto del 2025 se liberaron documentos, incluidos videos de cámaras corporales, donde se apreciaba la reacción de los policías ante la masacre.

En uno de los documentos, el agente Pete Arredondo, jefe de la policía de Uvalde, pregunta si hay heridos quince minutos después de pasado el tiroteo. Arrendondo es el otro agente acusado por una reacción lenta ante el tiroteo y actualmente espera fecha para su juicio.

Durante el juicio, el abogado Jason Goss aseguró que Adrian Gonzales nunca estuvo en presencia del tirador. Además, el defensor declaró que el juicio no respondía a una afán de justicia, sino de la frustración ante la imposibilidad de juzgar a Salvador Ramos, quien fue abatido en el tiroteo.

El monstruo que lastimó a esos niños está muerto. Ese monstruo está muerto.

