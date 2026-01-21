Remueven del Cargo y Retienen a 10 Agentes Ministeriales Indagados por Extorsiones en Tecámac.

Al menos 10 agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado México (FGJEM) fueron removidos de sus cargos y retenidos, debido a su presunta participación en el delito de extorsión en Tecámac, informó la dependencia ministerial.

Las indagatorias derivaron de reportes difundidos en medios y redes sociales, pues los policías de investigación fueron ubicados como supuestos extorsionadores, precisó esta noche la FGJEM.

Hasta ahora, los elementos investigados son un coordinador regional, tres mandos y seis agentes, quienes están "concentrados" en las oficinas centrales de la fiscalía mexiquense, en Toluca.

"En relación a los señalamientos difundidos y hasta este momento, 10 elementos de la Policía de Investigación (un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores) adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac, fueron removidos de sus funciones y concentrados en las oficinas centrales, en tanto se determina la existencia de las conductas señaladas y, si en efecto, hubo intervención de elementos de esta Institución en la comisión de algún ilícito", se indicó en un comunicado.

"Se continúa con los actos de investigación para identificar la probable intervención de estos u otros servidores públicos, así como personas ajenas a esta Fiscalía, en las conductas referidas", se añadió.

