Operativos ICE en Minnesota: Detienen a Niños de entre 4 y 10 años que Iban a la Escuela

Cuatro pequeños estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, en Minneápolis, incluidos un niño de 5 años y una niña de 10, fueron detenidos en las últimas dos semanas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Lo anterior fue dado a conocer por autoridades locales este miércoles 21 de enero.

Zena Stenvik, superintendente del distrito, reveló en una conferencia de prensa que el niño de 5 años de edad fue arrestado junto con su padre cuando regresaba del preescolar y se encontraba justo a la entrada de su casa.

Stenvik dijo que los agentes del ICE recorren vecindarios, rodean escuelas, persiguen autobuses y detienen a estudiantes en distintos momentos del día, generando miedo y preocupación entre familias y personal docente. Así lo hizo saber:

La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está sacudida, y nuestros corazones están destrozados

ICE también detuvo a otros estudiantes de secundaria en Minneápolis

Además, entre los detenidos también figuran un estudiante de secundaria de 17 años arrestado camino a la escuela, una estudiante de la misma edad detenida junto con su madre la semana pasada y una alumna de 10 años que fue arrestada mientras caminaba a la escuela con su madre hace dos semanas.

Trascendió que las familias de los menores tienen casos de asilo activos y ninguna contaba con orden de deportación.



Las autoridades migratorias no se han pronunciado sobre estas detenciones pero un día antes de que se hicieran públicas, el jefe de la patrulla fronteriza, Gregg Bovino, aseguró a la prensa que ICE no abandonará Mineápolis pese al rechazo generalizado por parte de los residentes.

