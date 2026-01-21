‘Para Celebrar un Año de Trump’, EUA Ofrece 2 Mil 600 Dólares a Migrantes que se Autodeporten

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que aumentará a 2 mil 600 dólares el estipendio otorgado a los migrantes que se autodeporten. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que el aumento se debe a la celebración por un año del actual gobierno de Donald Trump.

Anteriormente, se ofrecía un estipendio de mil dólares para los migrantes que tramitaran su salida a través de la aplicación móvil CBP Home.

Según el gobierno estadounidense, 2.2 millones de migrantes han salido voluntariamente del país; dicha cifra ha sido cuestionada por expertos.

Aumentan estipendio para migrantes que se autodeporten

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció un aumento en el estipendio a quienes tramiten su salida de Estados Unidos a través de la aplicación CBP Home. Según la nueva normativa, a partir del 21 de enero, los migrantes que se autodeporten recibirán un estipendio de 2 mil 600 dólares, además de un vuelo gratuito a casa.

La suma equivale a 45 mil 485 pesos mexicanos. Al respecto, la secretaria Kristi Noem aseguró que la medida es para celebrar el primer año del gobierno de Donald Trump:

Para celebrar un año de esta administración, el contribuyente estadounidense está aumentando generosamente el incentivo para que quienes se encuentran en el país sin documentos salgan voluntariamente, ofreciendo un bono de salida de 2 mil 600 dólares.

En el mismo comunicado, la funcionaria amenazó que aquellos migrantes que no tomen esta alternativa serán deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés):

Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán.

Estados Unidos afirma que 2.2 millones de migrantes han salido del país

En diciembre del 2025, el gobierno estadounidense aseguró que ha deportado a un total de 622 mil personas desde que Donald Trump asumió el cargo. No obstante, un análisis del Instituto Brookings ha puesto en duda la cifra. El reputado think tank con sede en Washington estima que el número real es mucho menor, entre 310 mil y 350 mil expulsiones.



El número estaría, además, por debajo de las 778 mil deportaciones realizadas en el último año fiscal del gobierno de Joe Biden. Inicialmente, el gobierno de Trump prometió que alcanzaría el millón de deportaciones por año.

Además el gobierno ha asegurado que 2.2 millones de personas han abandonado voluntariamente el país desde que el republicano asumió el cargo. No obstante, expertos en migración han cuestionado la cifra, pues el gobierno no ha entregado datos que respanden dicha afirmación.

