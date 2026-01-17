Jueza Ordena al ICE Reducir Sus "Tácticas Agresivas" y No Detener a Manifestantes Pacíficos

En medio de las protestas en Mineápolis, Minnesota, que provocaron la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE, una jueza restringió las acciones de esta agencia federal.

La jueza Katherine Menendez ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) reducir sus "tácticas agresivas".

La togada ordenó a los agentes no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió usar gas pimienta contra ellos.

Además, dio un plazo de 72 horas al Departamento de Seguridad Nacional, del cual dependen el ICE, para cumplir con el fallo emitido el viernes.

Manifestaciones en Mineápolis

Las protestas contra las redadas migrantes en Mineápolis, Minnesota, se han convertido en las más importantes de la Unión Americana.

Tomaron su punto más álgido el pasado 7 de enero, cuando un agente del ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, lo que avivó las protestas en la ciudad.

Las manifestaciones volvieron a encenderse dos días después, cuando un agente federal disparó e hirió a un venezolano, en la misma ciudad.

El enfrentamiento entre civiles y agentes derivó en el dicho del presidente Donald Trump de invocar la Ley de Insurrección, aunque después mesuró su postura.

Sin embargo, ha señalado que apoyan a los agentes del ICE en su labor frente a la actuación de "alborotadores" y señaló directamente al gobernador Tim Walz y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, de provocar la violencia.

Investigaciones contra Walz y Frey

La cadena CBS reportó que tanto Tim Walz como Jacob Frey están siendo investigados por el Departamento de Justicia por impedir el trabajo de los agentes.

Tanto el gobernador como el alcalde han hecho llamados para que haya protestas pacíficas contra las redadas migrantes en Minnesota, pero la Casa Blanca los ha acusado de "provocar la violencia".

Ambos políticos han emitido mensajes a través de los medios y redes sociales, donde hablan de intimidación por parte de la administración Trump.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, escribió en las plataformas digitales:

Un recordatorio para todos los habitantes de Minnesota: nadie está por encima de la ley

