Gobierno de Trump Investiga al Gobernador de Minnesota por Supuesta "Obstrucción" al ICE

Este viernes 16 de enero, el Departamento de Justicia de la administración Trump abrió una investigación para determinar si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han obstaculizado la labor de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Trascendió que ambos funcionarios fueron citados por la fiscalía a 10 días del tiroteo mortal protagonizado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, que le costó la vida a la estadounidense Renee Good.

Noticia relacionada: Muere Mexicano Bajo Custodia del ICE en Centro de Detención de Clayton, Georgia

De acuerdo con medios estadounidenses, el Departamento de Justicia cuestiona si las declaraciones emitidas por Walz y Frey, rechazando la presencia de ICE en el estado, podrían ser constituidas como una interferencia a la labor policial.

Tanto Tim Walz como Jacob Frey han denunciado que se sienten excluidos de la investigación del asesinato y externaron su preocupación de que el Departamento de Justicia no esté realizando un proceso imparcial.

Mientras que funcionarios de la administración Trump han acusado a los líderes demócratas de Minnesota de corrupción y falta de fiabilidad en la gestión de la investigación.

Video: Tiroteo Hoy en Minneapolis: Agente de ICE Habría Disparado contra un Civil

Fiscal de Minnesota alega que incremento de agentes de inmigración viola la soberanía estatal

Esta polémica se intensifica en el marco de la demanda presentada esta semana por el fiscal general de Minnesota contra el gobierno federal, alegando que el incremento de agentes de inmigración constituye una "invasión federal" inconstitucional y viola la soberanía estatal.

Según el Washington Post, la ley bajo la cual se investiga a Walz y Frey contempla la conspiración para obstruir investigaciones federales, una figura legal similar a la aplicada en casos de manifestantes acusados de impedir el trabajo de agentes de inmigración.

Este mismo día el presidente Donald Trump insistió en que intervendrá en Minnesota para frenar las protestas contra la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "si se ve obligado" y aseguró que si lo hace resolverá la situación "de forma rápida y eficaz".

"Si me veo obligado a actuar, lo resolveré rápida y eficazmente", aseguró Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC