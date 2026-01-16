Donald Trump Nombra a Tony Blair y a Marco Rubio para el ‘Consejo de Paz’ de Gaza

Donald Trump dio a conocer este viernes la conformación de un “Consejo de Paz” para Gaza. El republicano nombró como miembros fundadores a Marco Rubio, secretario de Estado, y Tony Blair, exprimer ministro de Reino Unido.

El presidente de Estados Unidos también incluyó el consejo a su enviado especial en Medio Oriente, Steve Witkoff, así como a su yerno, Jared Kushner. Este consejo ejecutivo fundador también incluye al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

La lista la completan Marc Rowan, quien es director de Apollo Global Management, y Roberto Gabriel, asesor de Trump.

¿En qué consiste la segunda fase del plan de paz para Gaza?

El Consejo de Paz es parte del plan presentado por Steve Witkoff para acabar con el conflicto en Gaza. Este plan incluye “alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, según escribió el también empresario en X, antes Twitter.

Esta Junta Ejecutiva supervisará el nuevo gobierno de Gaza y dirigirá la reconstrucción del territorio palestino. Según la Casa Blanca, este consejo asumirá varias tareas concretas, que incluyen:

El fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital.

Esta junta también supervisará al gobierno de Gaza, el llamado Comité Nacional para la Administración de Gaza, que estará formado por 15 miembros y será liderado por Ali Shaaz. El ingeniero, quien nació al sur de la Franja pero vive en Cisjordania, propuso ya emplear los escombros para ganar terreno al mar.

La primera fase del plan de paz inició en octubre y conllevaba el alto el fuego en la región, así como la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. No obstante, cientos de palestinos han muerto en ataques israelíes.

El nuevo gobierno de Gaza, que liderará los esfuerzos para la reconstrucción, no podrá incluir a miembros de Hamás.

