¿En Qué Consiste la Segunda Fase del Plan Gaza? Esto Dijo el Gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos de América (EUA) anunció hoy, 14 de enero de 2026, la segunda fase del plan Gaza, impulsado por el presidente Donald Trump. En N+ te detallamos en qué consiste.

Este plan tiene objetivo de avanzar del alto el fuego hacia una etapa de desmilitarización, gobernanza transitoria y reconstrucción integral del enclave palestino. El anuncio fue realizado por Steve Witkoff, quien es emisario especial de la Casa Blanca, explicó que esta nueva etapa es parte plan de 20 puntos diseñado para poner fin al conflicto armado en Gaza.

Video: ONU Aprueba Resolución de EUA para Gaza con Fuerza Internacional Hasta 2027

Según detalló, la estrategia contempla la instalación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, sin participación de Hamás, además del retiro de armas y la rehabilitación total del territorio.

Hoy, en nombre del presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción.

Nota relacionada: ¿Cuáles Son las ONG a las Que Israel Retirará la Licencia para Operar en Gaza y Cisjordania?.

¿Qué contempla la fase dos del plan Gaza?

De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta fase dos contempla lo siguiente:

Desmilitarización de la Franja de Gaza, incluido el desarme de personal no autorizado.

Creación de un Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Reconstrucción total del enclave luego de meses de ofensiva militar.

Cabe señalar que primera etapa del plan, que comenzó en octubre de 2025, se centró en establecer un alto el fuego, en permitir la entrada de ayuda humanitaria y lograr la liberación de rehenes.

Historias recomendadas:

FBPT