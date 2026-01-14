En la madrugada de hoy, 14 de enero de 2026, continuaron los trabajos de investigación del doble feminicidio de una madre y su hija en Cuautitlán, Estado de México (Edomex), a quienes les robaron a una pequeña luego de quitarles la vida.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero de 2026, en una vivienda ubicada en la colonia San Francisco Cascantitla, del municipio de Cuautitlán. Las víctimas fueron Teresita de Jesús Tavera Guadarrama, de 52 años, y su hija Cyndi Tavera Medrano, de 25. Después del ataque, la niña Erika Camila fue raptada por el agresor, en N+ te detallamos previamente lo que pasó en Hallan a Dos Mujeres Muertas en Departamento en Cuautitlán; Raptan a Menor de 3 Años.

¿Qué se sabe del feminicida?

Durante la madrugada no se practicaron más peritajes en la vivienda; sin embargo, patrullas municipales permanecieron custodiando la zona. Familiares de las víctimas rindieron declaración ante la Fiscalía Regional en Tlalnepantla, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Al momento no se ha dado con el culpable, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México coordina la búsqueda de la menor y trabaja en la identificación y localización del presunto responsable.

El agresor era pareja de la joven, a quien presuntamente le quitó la vida, ella había huido de la violencia que sufría con él y se refugió en casa de su mamá.

