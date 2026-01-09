Así Es el Reto de 30 Días Sin Compras Innecesarias: Cumple el Objetivo Sin Sufrir en el Intento

¿Te propusiste mejorar tus finanzas personales? Hay un reto de 30 días sin realizar compras innecesarias; en N+ te decimos cómo es para que cumplas con tu objetivo de ahorrar en este 2026.

La dinámica es sencilla, porque consiste en que durante un mes se hace una pausa en la compra de productos no esenciales y se aprovecha lo que ya se tiene en casa. Además, puedes comprobar si en realidad requieres un objeto o servicio que piensas pagar, en N+ te compartimos cómo hacerlo en ¿De Verdad lo Necesitas? Haz este Test para Detectar Compras Compulsivas y No Gastar de Más.

El llamado No Buy Challenge propone dejar de comprar artículos nuevos por un periodo definido, que puede ser de 30 o incluso 90 días. En lugar de gastar, quienes lo hacen reutilizan objetos, reparan lo que ya poseen o intercambian con familiares y amigos. La idea no es castigarse, sino crear hábitos más conscientes de consumo.

Esta práctica puede adaptarse a distintas áreas que va desde ropa y electrónicos hasta suscripciones digitales o gastos hormiga que vacían el presupuesto sin notarlo.

¿Cuál es el impacto ambiental del reto de no comprar en 30 días?

Organizaciones como Remake, que se dedica a promover la moda sostenible, destacan que un reto de 90 días sin comprar ropa nueva puede representar un ahorro aproximado de 300 dólares por persona, además de evitar que cerca de 20 libras de desechos textiles terminen en la basura.

El problema no es menor, ya que solo en Estados Unidos se generaron alrededor de 17 millones de toneladas de residuos textiles en un año, gran parte provenientes de prendas que se usaron muy pocas veces. Reducir las compras innecesarias también ayuda a disminuir esta carga ambiental.

Claves para cumplir el reto sin frustración

Especialistas en finanzas personales y sostenibilidad recomiendan algunos pasos prácticos para lograr el objetivo:

Eliminar estímulos de consumo: darse de baja de correos promocionales y notificaciones de marcas ayuda a frenar las compras por impulso.

Revisión a fondo del hogar: ordenar clósets y cajones permite descubrir duplicados u objetos olvidados, lo que reduce la tentación de comprar.

Reglas flexibles: algunos participantes permiten compras de segunda mano solo si sustituyen algo que ya poseen, evitando acumular más.

Esperar 24 horas: antes de adquirir algo “irresistible”, dejar pasar un día puede hacer que el deseo desaparezca.

