Descuento de 50% en Pago de Agua en CDMX: ¿Quiénes Tienen Derecho a Beneficio en 2026?

Toma en cuenta que puedes obtener un descuento en el pago de agua del 50% en la Ciudad de México (CDMX), en N+ puedes consultar quiénes tienen derecho a este beneficio, según las autoridades.

Esto forma parte de una política fiscal orientada a fortalecer la economía familiar, por esa razón, las autoridades capitalinas pusieron en marcha beneficios tributarios para 2026, entre ellos, un descuento del 50% en el pago del agua para ciertas personas en la CDMX.

La medida es coordinada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, que informó que los apoyos buscan mantener finanzas públicas sanas, además de que dan alivios económicos a quienes lo necesitan, por ello, considéralo para que no se te pase.

¿Quiénes pueden obtener el 50% de descuento en agua en 2026?

El beneficio en el pago bimestral del suministro de agua está dirigido a personas consideradas en situación de vulnerabilidad, entre ellos:

Personas adultas mayores de 60 años.

Personas con discapacidad permanente.

Jubilados, pensionados o pensionados por invalidez o riesgos de trabajo.

Madres solteras.

Cónyuges sobrevivientes del dueño.

Huérfanos pensionados.

Personas sin ingresos fijos y de escasos recursos.

Mujeres viudas, separadas o divorciadas.

Jefas de hogar.

Para estos sectores, la reducción del 50% se aplica directamente sobre la cuota correspondiente al servicio de agua potable en inmuebles habitacionales.

¿Hay otros beneficios para pagos en CDMX?

Además del apoyo en agua, las autoridades capitalinas anunciaron descuentos adicionales para 2026, en N+ te compartimos todo lo que debes de saber en Desde Pago de Predial, Agua y Tenencia: Estos Son los Descuentos en CDMX este 2026. La SAF señaló que los pagos se pueden hacer en más de 8,800 puntos de cobro, tales como:

Kioscos de la Tesorería.

Bancos.

App móvil Tesorería CDMX.

Tiendas de conveniencia y departamentales.

Plataforma en línea.

También se ofrecen promociones de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

