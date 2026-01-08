¿Qué Basura Recolectan el Próximo Sábado? Así Debes Separarla en CDMX

En la Ciudad de México (CDMX) pusieron en marcha la separación de basura de forma obligatoria, por ello, para que no se te pase, en N+ te decimos qué residuos recolectan el próximo sábado, 10 de enero de 2026, y ejemplos.

En el mes de octubre del año pasado, las autoridades capitalinas implementaron la campaña de residuos cero, con el fin de reciclar y con énfasis en el cuidado del medio ambiente. También, determinaron que a partir del 1 de enero de 2026 entró en operación un nuevo esquema de separación que establece días específicos para cada tipo de basura.

¿Qué residuos se recolectan en sábado?

De acuerdo con el calendario oficial, los sábados corresponde entregar únicamente residuos orgánicos. Estos desechos son de origen animal o vegetal y pueden aprovecharse para procesos como composta, producción de biogás o carbón vegetal. Entre los residuos orgánicos que sí recoge el servicio de limpia se encuentran:

Restos de frutas y verduras.

Cáscaras de huevo.

Sobrantes de comida.

Pan y tortillas.

Huesos.

Residuos de poda y jardinería.

Hojarasca.

Servilletas con restos de alimentos.

Aceite de cocina usado.

¿Qué pasa si no separas bien la basura?

El nuevo modelo, coordinado por la Agencia de Gestión Integral de Residuos, establece que los residuos mal separados o entregados en un día que no corresponde no serán recolectados. Esta medida busca asegurar que cada fracción tenga un tratamiento adecuado y fomentar la responsabilidad ciudadana. Recomendaron colocarlos en la bolsa correspondiente y entregarlos únicamente en los días asignados.

