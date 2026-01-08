Nuevo Apoyo Económico de 50 Mil Pesos: Estos Comerciantes Pueden Solicitarlo en CDMX

Hoy, 8 de enero de 2026, las autoridades capitalinas llevaron a cabo un recorrido en un mercado de la Ciudad de México (CDMX) y anunciaron un nuevo apoyo económico de 50 mil pesos para comerciantes. En N+ te contamos quiénes pueden solicitarlo.

La ayuda es para vendedores como parte de una estrategia para garantizar el cumplimiento de la ley y respaldar a quienes han tenido que modificar su actividad económica, dicho anuncio se dio luego del recorrido en el Mercado Sonora, en donde varios negocios cerraron, previamente en N+ te contamos por qué en Entra en Vigor Prohibición de Venta de Animales Vivos en Mercado de Sonora.

¿A quién está dirigido el apoyo de 50 Mil pesos?

El apoyo económico está destinado exclusivamente a locatarios del Mercado Sonora que decidieron cambiar el giro de su negocio luego de la prohibición de la compra y venta de animales en mercados públicos.

Cabe señalar que el Artículo 25, Fracción V, de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales establece que la venta de animales está prohibida y que la actividad es considerada como un delito.

¿Cómo es el registro para el apoyo económico?

Si eres comerciante de la CDMX, considera que se abrirá un periodo de registro de una semana para que las personas interesadas puedan inscribirse formalmente.

Una vez concluido este proceso, se realizará la validación correspondiente y posteriormente se entregará el apoyo económico de manera directa a cada locatario que haya cumplido con el cambio de giro, así lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Además del apoyo individual, el Gobierno capitalino informó que se destinarán recursos adicionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Mercado Sonora, con el objetivo de mejorar sus condiciones y prepararlo para los próximos eventos internacionales que tendrá la ciudad, como el Mundial.

