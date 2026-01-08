Sheinbaum Destaca Reducción Histórica de Homicidios en México: Bajaron 40% desde Septiembre 2024

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 8 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hubo una reducción histórica de homicidios en México.

Quiero subrayar el resultado que vamos a dar hoy: de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40%, con el cierre de diciembre de 2025.

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hizo énfasis en que 2025 es el que tiene menores cifras comparado con los últimos 10 años.

En breve más información.

FBPT