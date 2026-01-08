García Harfuch Destaca Resultados contra Extorsiones en México: Llamadas al 089 Impiden Delito

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, delito que se ha combatido mediante las denuncias el número 089.

En la conferencia mañanera de hoy, 8 de enero de 2026, que se realizó en Cuernavaca, Morelos, García Harfuch destacó que desde que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, a la fecha, se han recibido 119,864 llamadas al número 089, de las cuales, el 75% fueron extorsiones no consumadas, “debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”.

Combatir la extorsión, uno de los grandes objetivos en 2026

En su turno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que la extorsión es un delito que afecta a muchas familias de distintos niveles económicos, principalmente en Michoacán.

La mandataria afirmó que combatir la extorsión es “uno de los grandes objetivos para 2026”, una vez que se aprueben las leyes que castiguen este delito.

Resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión

El secretario García Harfuch dio los siguientes resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025 y son los siguientes:

119,864 llamadas atendidas en el número telefónico 089

Del total, el 75% corresponde a extorsiones no consumadas, es decir, 90,442 llamadas

13.8%, 16,570 llamadas, fueron denuncias por intento de extorsión

10.7%, 12,852 llamadas, fueron extorsiones consumadas con un pago realizado o con datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación, con los datos de la cuenta del presunto responsable.

Van 4,350 carpetas de investigación iniciada por las Fiscalías.

Suman 721 extorsionadores detenidos, en 24 estados de la República mexicana.

