¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 27 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 27 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas del miércoles 27 de mayo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o problemas viales.

Mientras que el martes 26 de mayo, se reportó lo siguiente:

A las 19:37 horas, en el km 48, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). En la zona se registra carga vehicular.

A las 17:25 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

A las 15:43 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 14:16 horas, en el km 47, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

A las 13:33 horas, en el km 50, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión).

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras

ICM