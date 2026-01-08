Inflación en México Cierra el 2025 a la Baja: Lista de Frutas y Verduras Más Baratas
N+
Aquí te decimos qué productos están más caros y más baratos, por la inflación en México
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los datos sobre la inflación al cierre de diciembre 2025, ante aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informo hoy, 8 de enero de 2026, en qué nivel cerró la inflación en México, en diciembre de 2025; aquí te decimos qué productos, frutas y verduras son los más baratos y los más caros, en nuestro país.
De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento de 0.28%, en diciembre de 2025, por lo que la inflación bajó al 3.69%, después de que cerró noviembre en 3.80%.
- ¿Qué es el INPC? El Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.
- ¿Qué es la inflación? En tanto, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país.
- Para medir el crecimiento de la inflación, se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada.
- El índice de medición de la inflación es el INPC, que mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta de bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en el país.
- ¿Cómo afecta la inflación la economía? La inflación es un fenómeno económico nocivo que afecta en los siguientes casos:
- Daña la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.
- Afecta el crecimiento económico al hacer más riesgosos los proyectos de inversión.
- Distorsiona las decisiones de consumo y ahorro.
- Propicia una desigual distribución del ingreso.
- Dificulta la intermediación financiera.
Lista de los 10 productos más caros, en México
A continuación, te proporcionamos la lista de los 10 productos, frutas y verduras más caros en México, derivado del nivel de la inflación al cierre de diciembre de 2025:
- Transporte aéreo
- Loncherías, fondas, tonterías y taquerías
- Tomate verde
- Vivienda propia
- Leche pasteurizada y fresca
- Restaurantes y similares
- Refrescos envasados
- Vino de mesa
- Servicios turísticos en paquete
- Autobús foráneo
Lista de los 10 productos más baratos, en México
Ahora, te damos la lista de los 10 productos, frutas y verduras más baratos, en México:
- Huevo
- Pollo
- Calabaza
- Papaya
- Detergentes
- Chile serrano
- Productos para el cabello
- Otras verduras y legumbres
- Plátano
- Papa y otros tubérculos
En diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.042 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.69%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.33%… pic.twitter.com/hGq837ggZS
Con información de N+.
RMT