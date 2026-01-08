Inflación en México Cierra el 2025 a la Baja: Lista de Frutas y Verduras Más Baratas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informo hoy, 8 de enero de 2026, en qué nivel cerró la inflación en México, en diciembre de 2025; aquí te decimos qué productos, frutas y verduras son los más baratos y los más caros, en nuestro país.

De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento de 0.28%, en diciembre de 2025, por lo que la inflación bajó al 3.69%, después de que cerró noviembre en 3.80%.

¿Qué es el INPC? El Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo. ¿Qué es la inflación? En tanto, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país.

En tanto, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación, se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada.

El índice de medición de la inflación es el INPC, que mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta de bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en el país.

¿Cómo afecta la inflación la economía? La inflación es un fenómeno económico nocivo que afecta en los siguientes casos:

La inflación es un fenómeno económico nocivo que afecta en los siguientes casos: Daña la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Afecta el crecimiento económico al hacer más riesgosos los proyectos de inversión.

Distorsiona las decisiones de consumo y ahorro.

Propicia una desigual distribución del ingreso.

Dificulta la intermediación financiera.

Noticia relacionada: ¿Cuánto Vale la UMA 2026? Revelan Nuevo Monto por Día, Mes y Año en México

Lista de los 10 productos más caros, en México

A continuación, te proporcionamos la lista de los 10 productos, frutas y verduras más caros en México, derivado del nivel de la inflación al cierre de diciembre de 2025:

Transporte aéreo Loncherías, fondas, tonterías y taquerías Tomate verde Vivienda propia Leche pasteurizada y fresca Restaurantes y similares Refrescos envasados Vino de mesa Servicios turísticos en paquete Autobús foráneo

Lista de los 10 productos más baratos, en México

Ahora, te damos la lista de los 10 productos, frutas y verduras más baratos, en México:

Huevo Pollo Calabaza Papaya Detergentes Chile serrano Productos para el cabello Otras verduras y legumbres Plátano Papa y otros tubérculos

En diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.042 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.69%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.33%… pic.twitter.com/hGq837ggZS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT