Estados Unidos Incauta Buques Petroleros Vinculados a Venezuela en el Atlántico y el Caribe

Fuerzas de Estados Unidos incautaron dos buques petroleros, uno de ellos ruso, en operativos realizados en el Atlántico Norte y en el Caribe, informaron autoridades estadounidenses hoy, 7 de enero de 2026.

Estados Unidos incauta un buque petrolero ruso

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó este miércoles que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron una operación en el Atlántico con la que incautaron un buque petrolero ruso, vinculado a Venezuela.

En su perfil de X, Pete Hegseth afirmó que “el bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa EN PLENO EFECTO —en cualquier parte del mundo”.

El buque petrolero incautado en aguas del Atlántico Norte es el Bella 1, “por violaciones a las sanciones estadounidenses”, detalló el Comando Europeo de Estados Unidos.

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Te recomendamos seguir en vivo las últimas noticias sobre la detención de Nicolás Maduro y Venezuela, en el LIVEBLOG de N+.

Incautación de buque petrolero en el Caribe

En otra operación ejecutada en el mar Caribe, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó otro buque petrolero, llamado Sophia, que navegaba bajo una bandera falsa de Camerún.

Luego de que el buque fue interceptado, la Guardia Costera estadounidense escoltó el barco hasta Estados Unidos.

En una acción realizada antes del amanecer de este miércoles, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes a un buque cisterna de la flota oscura autorizado y sin estado.



El buque interceptado, M/T… pic.twitter.com/LSGS9IusDk — NMás (@nmas) January 7, 2026

Estados Unidos controlará venta de petróleo de Venezuela

En tanto, Chris Wright, secretario de Energía estadounidense, anunció que Estados Unidos controlará, por tiempo indefinido, la venta de petróleo de Venezuela y depositará el dinero de dichas transacciones en cuentas controladas por Washington.

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT