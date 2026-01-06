Revelan las Heridas que Sufrieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en Operativo Militar de EUA.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron con heridas durante el operativo que militares de Estados Unidos llevaron a cabo para capturar a la pareja presidencial en Venezuela el pasado fin de semana y algunos detalles fueron revelados por NBC.

De acuerdo con el medio estadounidense, el presidente venezolano y la primera dama del país sudamericano sangraban o "presentaban hematomas" cuando fueron hallados en el complejo donde se ocultaban.

NBC indicó que Maduro y Flores, aparentemente chocaron contra una pared o la puerta de la habitación en la que se encontraban.

"Sus lesiones ocurrieron antes de que las fuerzas Delta estadounidenses entraran en contacto con ellos, indicaron las fuentes", reportó el medio que cita una fuente del gobierno y otra persona con conocimiento del asunto.

Los dos recibieron una evaluación médica en la aeronave que los transportó hasta la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, al norte de Nueva York, donde fueron llevados para comparecer por cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armamento.

Video: CRONOLOGÍA: Así Fue la Primera Vez que Nicolás Maduro Se Presentó frente a Justicia en EUA.

¿En qué momento fueron heridos?

La incursión militar se realizó alrededor de las 1:01 horas, tiempo de Caracas, informó el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Fue una intervención sorpresa en que se intentó derribar puertas grandes con granadas aturdidoras, añadió NBC. Esos dispositivos crean luz y sonidos intensos para desorientar.

"Las lesiones parecen haber ocurrido durante o justo antes de ese momento, según el funcionario estadounidense y la persona familiarizada con el asunto", indicó la cadena estadounidense.

En videos difundidos luego del arresto, se observó a Maduro caminar con dificultad. Incluso tuvo que ser ayudado por los agentes que lo custodiaron hasta un cuartel de la DEA. A Flores se le vio con moretones en el rostro.

La pareja fue llevada después al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Cuando acudieron al tribunal de Manhattan, la defensa de la primera dama dijo que su clienta pudo sufrir fracturas de costillas, por lo que requería de un examen médico adicional. El abogado de Maduro agregó que su representado igual tenía problemas de salud y requería atención. Los dos acusados se declararon no culpables.

Oficialmente, Venezuela y Cuba han informado que en el operativo murieron al menos 55 militares. Aunque informes del New York Times señalan hasta 80 víctimas fatales. Mientras tanto, CBS añadió que al menos siete militares estadounidenses fueron heridos y hasta este 6 de enero, dos se encontraban todavía en recuperación.

