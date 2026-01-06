Se Registra Sismo Magnitud 6.4 en Filipinas, Hoy 6 de Enero 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó de un sismo magnitud 6.4 en Filipinas la mañana de este 7 de enero de 2026. El sismo se registró en Santiago, provincia filipina de Davao Oriental, en la isla meridional de Mindanao, según un reporte preliminar del equipo de Defensa Civil del país asiático.

El epicentro fue a 27 km al este de Santiago, Filipinas

Sismo en Filipinas hoy. Foto: USGS

A través de redes sociales, las autoridades difundieron el primer reporte del sismo, y advierten de daños y réplicas.

La isla meridional de Mindanao es la segunda más poblada del país , con cerca de 29 millones de habitantes.

es la , con cerca de 29 millones de habitantes. El sismo no ameritó alerta de tsunami.

Mar de Filipinas, converge con placas tectónicas

El Servicio Geológico de Estados Unidos indica que la placa del Mar de Filipinas está bordeada por las placas del Pacífico y Eurasia, de mayor tamaño, y por la placa de la Sonda, de menor tamaño. Esta zona de subducción se caracteriza por una rápida convergencia de placas y una sismicidad de alto nivel que se extiende a profundidades de más de 600 km.

La placa del Mar de Filipinas es inusual, ya que sus límites son casi todos zonas de convergencia de placas.

Destaca que la placa del Pacífico se subduce en el manto, al sur de Japón, bajo los arcos de las islas Izu-Bonin y Mariana, que se extienden más de 3 mil km a lo largo del margen oriental de la placa del Mar de Filipinas.

Historias recomendadas:

Información N+