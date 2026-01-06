¿Eclipse Anular de Sol Será Visible desde México? En Esta Fecha Ocurrirá el ‘Anillo de Fuego’

Entre los fenómenos astronómicos que ofrecerá el 2026 está un eclipse anular de Sol. Te contamos si se verá dede México este fenómeno y cuándo ocurrirá.

Noticia relacionada: ¿Cuántos Tipos de Eclipse Solar Hay? Diferencias y Ejemplos Según la NASA

¿Cuándo el próximo eclipse anular de Sol? ¿Será visible desde México?

Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre nuestra estrella y la Tierra, lo que proyecta una sombra que recorre parcialmente al planeta. Sin embargo, este fenómeno tiene una vertiente particular: cuando el diámetro aparente del Sol es mayor que el de nuestro satélite, no se cumbre por completo a nuestra estrella; entonces ocurre un eclipse anular.

Video: Muere Julieta Fierro: En Capsula para N+ Explicó el Eclipse Solar

El próximo 17 de febrero del 2026 ocurrirá un eclipse anular de Sol. Este fenómeno, también conocido como “anillo de fuego”, será el primer eclipse del año.

El eclipse anular de Sol del 17 de febrero no será visible desde México.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional de España, el fenómeno astronómico solo podrá verse desde la Antártida. Además, la costa sureste de África podrá verse un eclipse parcial. En este continente, Sudáfrica, Lesoto, Suazilandia, Mozambique y Madagascar podrán disfrutar del espectáculo astronómico.

¿Cuándo será el siguiente eclipse total de Sol?

El siguiente gran eclipse ocurrirá el 12 de agosto de 2026. Este eclipse de Sol será total y seguirá un recorrido por el océano Ártico y parte de Europa.

El 17 de febrero habrá un eclipse anular de Sol. Foto: Pexels

Podrá verse de forma parcial en Islandia, Reino Unido, pero de forma total podrá verse solo en dos sitios: Groenlandia y España. Este fenómeno se anticipa ya como el fenómeno astronómico más importante del 2026 y convocará a miles de aficionados en la península Ibérica.

El 2 de agosto del 2027 habrá otro eclipse total de Sol que podrá verse desde el extremo sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio. España, en al región de Andalucía, volverá a disfrutar la versión total del eclipse.

La umbra (en latín, “sombra”), que es la zona completamente oscura que dibuja un eclipse, se moverá por el Mediterráneo y bajará por el Mar Rojo. Este eclipse tendrá una duración excepcional de 6 minutos y 25 segundos. Será el más largo del siglo XXI.

Video: ¿Qué es un Eclipse Solar y Por qué Necesitamos Protección para Disfrutarlo?

¿Cuándo verá México un nuevo eclipse total de Sol?

El 8 de abril del 2024 tuvimos un eclipse total de Sol que fue visible desde Sinaloa, Durango y Coahuila. Por desgracia, México deberá esperar para tener otros eclipse de esta magnitud.

El próximo eclipse total de Sol que será visible en México ocurrirá el 30 de Marzo de 2052. Este fenómeno se podrá admirar tanto en nuestro país como en el sur de Estados Unidos.

Video: ¡Histórico! México, EUA y Canadá Son Testigos de Eclipse Total de Sol 2024

Aquel eclipse tendrá un recorrido similar al de 2024. Comenzará en el Pacífico mexicano y ascenderá por el globo hacia el noreste del país, para después recorrer la costa estadounidense del Golfo de México. El fenómeno tendrá una duración total de 4 minutos con 8 segundos, veinte segundos menor al de 2024.

Habrá que esperar aún más para los siguientes eclipses totales en México: se registrará uno el 23 de septiembre de 2071, que pasará por todos los estados del norte del país, atravesará el golfo de México y tocará la península de Yucatán.

Quienes estén presentes no deberán esperar tanto para el siguiente eclipse total de Sol, que será el miércoles 11 de mayo del 2078. Aquel eclipse pasará de nuevo por el Pacífico y el noreste de México. Tendrá una duración de 5 minutos y 40 segundos.

El eclipse de Sol del 8 de abril del 2024 visto desde Toluca, Estado de México. Foto: Cuartoscuro

Los eclipses y la cultura maya

Quienes tenían un gran conocimiento sobre eclipses fueron los mayas. Por siglos se pensó que su conocimiento de los eclipses de Sol tenía fines exclusivamente religiosos y que había desarrollado un complejo y eficiente calendario solo para cumplir con sus ritos.

Ahora los científicos sospechan que, en realidad, sus intereses iban en dirección opuesta: como explicamos en este artículo, los mayas habrían usado los eclipses para corregir su calendario, al margen de las celebraciones religiosas.

Historias recomendadas: