¿Cuántos Tipos de Eclipse Solar Hay? Diferencias y Ejemplos Según la NASA

Los eclipses son fenómenos astronómicos son toda una sensación por lo espectaculares que suelen ser y en la era de redes sociales e Internet son aún más populares.

Primero que nada, en caso de que no lo sepas, en N+ te explicamos qué es un eclipse solar. Este fenómeno ocurre en el momento en que la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra. Nuestro satélite proyecta una sombra que bloquea la luz del Sol en ciertas regiones de nuestro planeta. Y se da cuando la órbita de la Luna y el plano de la Tierra no coinciden de manera permanente. Según la NASA, por este motivo, los eclipses suceden únicamente dos veces por año.

A continuación te mencionamos los tipos de eclipses que existen y sus diferencias.

¿Cuántos tipos de eclipses solares hay y sus diferencias?

De acuerdo con la NASA, existen cuatro clases de este fenómeno según la posición de los cuerpos en el espacio.

En primer lugar, el eclipse solar total sucede cuando la Luna cubre la cara del Sol de forma íntegra. Los observadores en el centro de la sombra experimentan una oscuridad similar al amanecer o al anochecer. Bajo cielos despejados, la atmósfera exterior del Sol, o corona, queda a la vista de las personas. La luz del Sol oculta esta parte del astro de manera habitual. La NASA registró un evento de este tipo en Norteamérica el 8 de abril de 2024.

¿Cómo ver los eclipses solares, según la NASA?

La seguridad visual es importante para ver estos fenómenos, pues las personas deben emplear lentes para eclipses o métodos de proyección. Los lentes de sol comunes no cuentan con la capacidad técnica para proteger la vista ante la radiación solar.

El único instante para retirar el equipo de protección ocurre durante la fase completa en un eclipse total. En ese lapso, la Luna bloquea la luz del Sol al cien por ciento. Para los eclipses anulares o parciales, por lo tanto, el uso de filtros certificados es obligatorio en todo momento para evitar daños en los ojos.

Dicho lo anterior, según la NASA, el poder apreciar un eclipse solar depende de la geometría entre los astros y la distancia de la Luna hacia la Tierra.

