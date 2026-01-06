¿Cuándo Será el Eclipse Solar Anular en 2026? Fecha en que Se Verá Anillo de Fuego en el Cielo

Un eclipse solar anular podrá verse en 2026 y para que nadie se pierda de este espectáculo natural, acá en N+ te decimos cuándo será el próximo evento entre el sol y la luna, que si bien no oscurecerá el ambiente, sí dejará un anillo de fuego en el cielo.

El año que va comenzando contará con diferentes fenómenos astronómicos para el disfrute de los aficionados y expertos de la observación de los astros y las estrellas, como una alineación planetaria, un eclipse total de Luna y lluvias de estrellas.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Este fenómeno se registra cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra, pero en un punto lejano de nuestro planeta, por lo cual el satélite natural se aprecia más pequeño, de ahí que no alcanza a cubrir en su totalidad al astro rey de la vista de los seres humanos.

De esta manera, cuando la Luna se pasa frente al Sol se ve como si un disco oscuro tapara a un disco brillante dejado como resultado un anillo de color naranja, llamado popularmente como "anillo de fuego", alrededor del satélite natural.

¿Cuándo es el próximo eclipse solar anular?

El espectáculo natural sucederá el próximo 17 de febrero de 2026 y tendrá una duración de cuatro horas, pues comenzará desde las 11:42 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado) y terminará a las 14:27 horas UTC.

El momento culminante del anillo de fuego en plenitud solo tendrá una duración de dos minutos y 20 segundos, el cual se espera que ocurra entre las 12:11 y 12:13 UTC, cuando la Luna cubrirá el 96.3% del diámetro del Sol.

¿Dónde se verá el eclipse solar anular en febrero 2026?

El espectáculo entre el Sol y la Luna, que dejará un anillo de color naranja, solo será visible en el continente de la Antártida, donde se ubican estaciones científicas como Concordia, de gestión franco-italiana, y en las aguas del océano Austral.

Sin embargo, países de América del Sur como Argentina, Chile y Brasil podrán observar un eclipse solar parcial, de igual manera será visible en el sur de África como Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania.

