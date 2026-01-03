Eclipse Solar del Siglo en 2026: ‘¿El Anillo de Fuego’ se Podrá Ver en México?

En el calendario de 2026 de sucesos del cielo, destaca el eclipse del 17 de febrero de 2026. Un fenómeno que se registra cuando la Luna se coloca en un punto de su órbita con una distancia mayor respecto a la Tierra. A esta posición los expertos en el tema la llaman apogeo.

En consecuencia, el tamaño de la Luna ante los ojos de las personas resulta menor que el tamaño del Sol. Esta alineación entre los cuerpos del espacio genera una imagen con forma de anillo.

El proceso del eclipse tiene una duración de más de cuatro horas en total. En el punto de mayor alineación, la etapa del anillo de fuego se mantiene por un lapso de dos minutos o poco más de ese tiempo.

¿Qué es el fenómeno del anillo de fuego?

La causa de este tipo de eclipse reside en la forma de la órbita de la Luna. El satélite de la Tierra se desplaza en una trayectoria que no forma un círculo perfecto. Cuando la Luna está en el punto de apogeo, su diámetro se reduce en apariencia desde la superficie terrestre.

En el eclipse de 2026, la Luna oculta el 96,3 % del Sol. Debido a este porcentaje de cobertura, el cielo no llega a la oscuridad de la noche. En lugar de la penumbra de un eclipse de totalidad, aparece un aro de luz en el firmamento.

Asimismo, la naturaleza muestra cambios ante la variación de la luz en el entorno. Las aves buscan sus nidos y se posan en las ramas de los árboles al notar la disminución de la claridad en el horizonte. Este comportamiento de los animales se asemeja al que realizan durante el amanecer. El fenómeno despierta el interés de científicos y de personas con afición por el estudio del cielo en diversas partes del mundo.

¿Es posible ver el eclipse anillo de fuego desde México?

Una duda es de si en México existe la posibilidad de observación de este eclipse. Sin embargo, los datos sobre la trayectoria de la sombra indican que el evento no tiene visibilidad en nuestro país.

Tampoco el resto de las naciones en el hemisferio norte cuenta con esta oportunidad de observación. El trayecto de la sombra de la Luna se localiza en el sur del globo terrestre.

Por lo tanto, el anillo de luz solo aparece en el continente de la Antártida y en las aguas del océano Austral. No obstante, regiones de América del Sur y de África sí observan el eclipse en una fase de tipo parcial. En lugares como la Patagonia o Madagascar, el disco de la Luna cubre solo un fragmento del Sol.

