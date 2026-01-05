Desde Eclipse Lunar hasta Lluvia de Estrellas: Los Eventos Astronómicos que Debes Mirar en 2026

El 2026 tendrá varios eventos astronómicos que habrán de fascinar a los aficionados a la astronomía. Desde un eclipse total de Luna hasta una alineación planetaria, te contamos cuáles serán los principales fenómenos celestes del año que ya llega.

Noticia relacionada: Superluna en Enero: ¿Cuándo Ver la Primera Luna Llena del 2026?

10 de enero, Júpiter en oposición

El año iniciará con una oportunidad inigualable para admirar al gran gigante del sistema solar. Júpiter estará en oposición al Sol el próximo 10 de enero del 2026.

Gracias a que la Luna ya no estará en plenilunio, será una ocasión inigualable para ver al planeta.

3 de marzo, eclipse total de Luna

El próximo 3 de marzo llegará uno de los grandes eventos astronómicos del 2026. La Luna tendrá un eclipse total.

El 3 de marzo del 2026 habrá un eclipse total de Luna visible desde México. Foto: Pexels

Este eclipse será visible desde México, así que podemos contar con que habrá una Luna roja en nuestro cielo.

Marzo, el cometa 3I/ATLAS pasará junto a Júpiter

El cometa 3I/ATLAS será visible con binoculares o telescopio antes del amanecer durante todo el invierno boreal. Hacia marzo del 2026, el cometa interestelar pasará cerca de Júpiter y comenzará su inexorable salida del sistema solar.

El cometa 3I/ATLAS pasará junto a Júpiter en marzo del 2026. Foto: NASA

Con los meses, el cometa ya no será visible para la mayoría de los telescopios en Tierra, pero en el camino se habrá convertido en el visitante más examinado en la historia de los objetos que provienen lejos del sistema solar.

25 de abril, el cometa C/2025 R3 en su punto de máximo brillo

Descubierto en septiembre del 2025, el cometa C/2025 R3 se ha convertido en una nueva sensación para los aficionados de la astronomía. El cometa llegará a su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol, durante abril del 2026.

Se anticipa que el cometa alcance una magnitud 8, lo que lo volvería fácilmente observable con binoculares. No obstante, no se descarta que su brillo se incremente a medida que se acerca al Sol, por lo que incluso, en circunstancias extraordinarias, podría ser visible a simple vista en condiciones óptimas.

12 de agosto, alineación planetaria y eclipse de Sol

El próximo 12 de agosto ocurrirá una alineación planetaria matutina que incluirá a Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Este fenómeno será especialmente valioso en España, donde ocurrirá un eclipse total de Sol.

22 de septiembre, Venus en su máximo brillo

Venus es uno de los objetos más fáciles de admirar desde la Tierra. Es tan fácil de ver que con frecuencia se le confunde con ovnis.

Sin embargo, en algunas ocasiones su brillo es tan grande que se vuelve difícil de ignorar que es un planeta. Esto ocurrirá el próximo 22 de septiembre, cuando el segundo planeta desde el Sol se encuentre en su mayor magnitud aparente.

4 de octubre, el mejor día del año para ver a Saturno

Saturno tiene uno de los ciclos sinódicos más interesantes del sistema solar. Cada 378 días vuelve a entrar en oposición, por lo que es fácil anticipar cuándo será el mejor día para admirar al planeta de los anillos.

Este 2026, el mejor día del año para ver a Saturno llegará el próximo 4 de octubre.

Cuando está en oposición al Sol es el mejor momento para ver a Saturno. Foto: NASA | ESA | Hubble

13 de diciembre, lluvia de estrellas Gemínidas

La lluvia de estrellas Gemínidas suele considerarse como la mayor de su tipo en el año. Esto se debe a que su llegada coincide con los cielos claras tras la temporada de lluvias. En ocasiones, la lluvia de estrellas Gemínidas alcanza las 150 centellas por hora.

La lluvia de estrellas Gemínidas será la mayor del 2026. Foto: Pexels | Ilustrativa

Historias recomendadas: