De las Calles a las Escuelas: CDMX Transformará Llantas Viejas

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo plan de reciclaje para dar nueva vida útil a las llantas viejas; aquí te explicamos cómo los neumáticos dejarán las calles y llegarán a las escuelas de la CDMX.

La jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, informó que para este 2026 se prevén nuevos proyectos de economía circular, es decir, darle un segundo uso a productos desechados como las llantas, el asfalto y el cascajo.

Llantas, de las calles a las escuelas

En la ceremonia donde el Gobierno de CDMX entregó nuevos camiones de basura, realizada el 6 de enero de 2026, en el Zócalo capitalino, Brugada explicó que se va adquirir una máquina para desintegrar las llantas y así poderlas transformar en impermeabilizante.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de CDMX, con el material creado a partir de todas las llantas viejas, se van a rehabilitar las escuelas.

Nueva planta de asfalto reciclado

Además, Clara Brugada dijo que en el presupuesto de la Ciudad de México se contempla la creación de una nueva planta de asfalto reciclado, para repavimentar las calles de la CDMX.

La jefa de Gobierno de CDMX destacó que se están repavimentando 250 kilómetros, lo que equivale a 3.5 millones de metros cuadrados de asfalto:

No bacheamos, repavimentamos.

Apuntó que el material que se quita de las calles de CDMX “se puede nuevamente utilizar, desagregarlo y reutilizarlo como asfalto”.

Adoquinera de la Ciudad de México

Brugada también anunció que con el cascajo que se genera en la CDMX se va a crear la Adoquinera de la Ciudad de México, una empresa que va a fabricar adoquines.

La jefa de Gobierno subrayó que ahora la CDMX cuenta con “tres proyectos de reciclado de material”, por lo que pidió “a los alcaldes y alcaldesas de la ciudad, que nos sigan ayudando para hacer realidad la transformación de los residuos”.

Esto va a ayudar a que la Ciudad de México se convierta en la primera ciudad que transforma sus residuos.

