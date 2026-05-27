Precio del Dólar Hoy Miércoles 27 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano tuvo un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Un fajo de billetes de un dólarFoto: Cuartoscuro

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Hoy 27 de mayo de 2026, el dólar se cotiza en el piso de las 17 unidades, mientras que el peso mexicano retrocedió ayer un 0.10%. ¿Qué significa esto para tu economía? Descúbrelo con N+.

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