Estados Unidos Controlará Venta de Petróleo de Venezuela: ¿Qué Pasará con el Dinero que Obtenga?

Este miércoles 7 de enero de 2026, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dio a conocer que Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido".

Dijo además que depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington.

Vamos a poner en el mercado el crudo el que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado.

Así lo declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

Cooperación con los venezolanos

El funcionario afirmó que está "trabajando directamente en cooperación con los venezolanos" luego del anuncio del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano.

Agregó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo.

"Pero esas ventas las hará el Gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela", dijo.

Wright reconoció que tomará "decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo" revitalizar la industria venezolana.

Pero sostuvo que "la oportunidad es enorme" al confiar en que en "poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día del corto al mediano plazo".

Reunión con empresarios energéticos

La reunión de Wright con los empresarios energéticos ocurrió un día después de que Trump dijo que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos.

Mientras que el viernes, el presidente estadounidense planea recibir el viernes a líderes de las mayores petroleras en la Casa Blanca.

Luego de la captura de Nicolás Maduro el sábado pasado, Trump estimó que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses reactivarán el sector petrolero de Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, el 17% del total, pero ahora solo aporta el 1% de la producción.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb