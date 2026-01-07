Vigilan Refugio Franciscano Tras Alerta de Operativo; CDMX Espera Resultados de Investigaciones.

Un grupo de personas acudió a las afueras del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, luego de ser alertados por un operativo policial para llevarse a los perros del lugar, en medio de la disputa por el predio y denuncias de maltrato animal.

Ante esa situación, el gobierno de la Ciudad de México señaló que vela por la protección de los seres sintientes y aseguró que se apegará a lo que determinen las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Sin embargo, no aludió a la movilización de agentes en el sitio.

La noche del martes 6 de enero, el Refugio Franciscano acusó que funcionarios de CDMX estaban a punto de retirar a los perros que alberga, pese a que existen dos resoluciones judiciales que ordenan la restitución del inmueble a su favor. Por ello, pidieron el respaldo de la ciudadanía como "escudo humano".

El refugio dijo que la acción se realizaría antes de que reanuden actividades los juzgados, ya que este miércoles 7 de enero regresa a funciones la Juez 60 Civil, quien, afirman, está obligada a hacer cumplir las resoluciones junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Brigada de Vigilancia Animal y la FGJCDMX.

Enseguida, varias personas se movilizaron al lugar para impedir la salida de los caninos. Otros compartieron el aviso urgente en redes sociales. Ya durante los primeros minutos del 7 de enero, algunos usuarios realizaron transmisiones en vivo y publicaron fotos y videos, asegurando que evitaron de momento el desalojo.

Previamente, la administración encabezada por Clara Brugada, dijo que derivado del conflicto entre particulares por la posesión del predio del Refugio Franciscano, se mantendrá a la espera de los resultados de las investigaciones en curso y actuará conforme a derecho.

En una postura oficial, el gobierno capitalino señaló que vela de manera permanente por el bienestar animal.

ASJ