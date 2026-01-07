Viven Miles de Murciélagos entre los Edificios de una Unidad Habitacional en Tlalpan

En la alcaldía Tlalpan, una unidad habitacional da cabida no solo a los vecinos, sino también a una colonia de murciélagos.

Miles de estos mamíferos anidaron entre las paredes de los edificios.

Especialistas destacan la importancia de estos animales en el ecosistema de la región.

A simple vista la Unidad Habitacional Hueso Periférico, en la alcaldía Tlalpan, es un condominio más al sur de la Ciudad de México, pero sus muros esconden una larga historia, los protagonistas: Miles de murciélagos que conviven con los vecinos.

Al respecto Ameyalli Marín, bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, indicó:

No sabemos quién llegó primero si los murciélagos o la unidad, la unidad tiene aproximadamente 40 años y desde que llegó el primer habitante menciona que hay murciélagos aquí

Durante la pandemia los habitantes notaron la presencia de los mamíferos.

Como lo refiere Pamela Martínez:

Aproximadamente en el 2019, 2020 que empieza la pandemia todos nos refugiamos en casa. Hicimos home office y qué es lo primero que notamos un olor fuerte a orín, que en un principio pensábamos que era de perro, de gato. Y la sorpresa que nos llevamos es que el guano se estaba acumulando entre el espacio de dos edificios

"El guano son las heces fecales de los murciélagos y al ser una cantidad muy grande de murciélagos también defecan mucho entonces todo eso que se ve como si fuera tierrita es el guano", explicó la bióloga Ameyalli Marín.

Concientizar a la población

A través del proyecto Guardianes Alados, mediante pláticas y actividades, biólogas buscan concientizar a la población sobre el papel crucial que desempeñan los murciélagos en el ecosistema, también realizan algunas estrategias para retirar el guano y usarlo en cultivos.

"La ignorancia era la que motivaba a los vecinos a realizar acciones que los dañaban directamente como colocar cloro, se evaporiza y muchos de ellos los encontramos arrastrándose en las aceras frente a los santuarios", explica Pamela Martínez.

La bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Ameyalli Marín, precisó:

La idea es que más gente se entere y que esto no se vuelva como una situación de que los murciélagos son malos y que te asombre ver un murciélago y pienses que te va a chupar la sangre, al contrario, saber que son nuestros aliados y se alimentan de insectos, otros que polinizan, otros que se alimentan de frutas y dispersan semillas. Gracias a los murciélagos tenemos tequila porque ellos ayudan a polinizar estas plantas y a reforestar nuestros bosques, nuestras selvas

Aunque la principal temporada de los murciélagos es de marzo a julio, en esta unidad habitacional hay avistamientos todo el año, es todo un espectáculo, pero también una gran responsabilidad.

"Este espacio se convirtió en un espacio de maternidad. Aquí tenemos toda la temporada de los murciélagos. Nacen, crecen, migran, regresan, se reproducen y están haciendo su vida en este pequeño espacio", aseguró la bióloga Ameyalli Marín.

