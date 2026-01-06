Gusano Barrenador en México: Detectan Primero Caso en Toro Descornado en Michoacán; ¿Cómo va la Plaga?

La secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán informó sobre la detección del primer caso aislado de gusano barrenador en el municipio de Madero.

Siendo hasta ahora el único registrado en el estado desde el inicio del brote de esta larva en México.

Se reportó la presencia de miasis en un toro que fue descornado, por el momento, el animal se encuentra en tratamiento y bajo vigilancia médica en el predio de la comunidad de El Gatal, donde se localizó el ejemplar afectado.

Ante este caso, personal técnico especializado fue desplegado por el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal para fortalecer la vigilancia sanitaria en la zona.

Además de las reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales, se refuerza el sistema de monitoreo.

Las autoridades informaron que hasta el momento no se han detectado moscas del gusano barrenador en otros municipios de Michoacán, lo que disminuye el riesgo de propagación. Ante esto se revisaron 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos, 19 animales domésticos (perros y gatos).

La secretaría de Agricultura pide a los ganaderos estar revisando constantemente las heridas de sus animales, y a reportar los casos o sospechas de gusaneras en heridas de animales vivos ya que ahí, la mosca deposita los huevos que originan la infestación.

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en México?

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), hay un acumulado en el país de 13 mil 217 casos, la mayoría de ellos son bovinos con 9 mil 461 casos, sin embargo, el segundo animal más afectado son los perros con mil 825 casos.

¿Cuáles son los estados con más casos de gusano barrenador?

Son 17 estados los que registran casos de gusano barrenador. Los más afectados son:

Chiapas: 5 mil 379

Oaxaca: 2 mil 032

Veracruz: mil 931

Yucatán: mil 524

Tabasco: mil 084

Si quieres consultar cómo avanza la plaga en tu estado, puedes consultar en la página de Senasica, haciendo click aquí.

