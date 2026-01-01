Reportan Caso de Gusano Barrenador en el Edomex; Autoridades Detectaron a Una Cabra Afectada

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que fue detectado un caso de gusano barrenador en un rancho en Tlatlaya, Estado de México.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detectó que una cabra estaba afectada debido a una herida sin atención médica adecuada.

Esta falta de intervención provocó que el animal tuviera un punto de infestación de la larva, conocida popularmente como gusano barrenador.

Tras atenderse inmediatamente el caso y se dio tratamiento preventivo a 19 animales más que están en el rancho, aunque ninguno de los ejemplares estaba afectado por la plaga

Una vez que se validó el caso, el gobierno del Estado de México declaró una fase preventiva, con el fin de evitar la dispersión en la zona.

Senasica despliega operativo

Una vez que se declaró la fase preventiva, Senasica comenzó con el protocolo de atención y realizó las siguientes acciones:

Búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

Ofrecer pláticas informativas y capacitación a ganaderas y ganaderos locales, para la aplicación de medidas preventivas.

Difusión para promover la notificación oportuna de casos.

Instalación de nuevas trampas en puntos estratégicos alrededor del área de detección.

Se mantiene la inspección en puntos estratégicos.

La Secretaría de Agricultura reiteró el llamado a productores y población en general a mantener la vigilancia constante y notificar de inmediato cualquier lesión sospechosa en animales.

