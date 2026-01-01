Revelan Causa de Deceso de Joven Mexicana Desaparecida en Texas, ¿De Qué Murió Camila Mendoza?

Camila Mendoza Olmos, una joven mexicana desapareció en la víspera de Navidad en el condado de Bexar, San Antonio, Texas. Su familia emprendió una campaña de búsqueda, incluso la fiscalía de Nuevo León, de donde era originaria la joven de 19 años, emitió una ficha de búsqueda.

Además, el FBI intervino con un operativo para dar con su paradero. Tras varios días de búsqueda, el 30 de diciembre, fue encontrado un cuerpo junto a un arma, sin embargo, en ese momento no se pudo determinar que se tratara de Camila.

Un día después del hallazgo del cuerpo, el 31 de diciembre, se confirmó que el cuerpo localizado sí correspondía al de Camila Mendoza, esto luego de practicarle pruebas de ADN.

Hoy, las autoridades dieron a conocer la causa de la muerte de la joven. Su familia dijo que no entiende lo que sucedió, ya que aseguraban que Camila no era así.

Es una joven tan cariñosa. Lo tenía todo a su favor

¿De qué murió Camila Mendoza?

Javier Salazar, sheriff de Bexar, dijo que tenían conocimiento de que un arma de la casa de Camila se había extraviado el día que ella desapareció.

Sí hay una pistola ahí junto al cuerpo

El sheriff indicó que el cuerpo presentaba autolesiones y que no contemplan el móvil como un crimen, sino un suicidio por parte de la joven.

