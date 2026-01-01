Luto en Suiza: Una Exclusiva Zona de Esquí y el Bar Le Constellation Donde Murieron 40 Personas

En la madrugada de este 1 de enero 2026, un incendio consumió el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans Montana. El incendio en los Alpes suizos ha cobrado la vida de 40 personas y ha dejado 115 heridos.

El bar conocido como Le Constel era concurrido especialmente por jóvenes.

Gran parte de los heridos se encuentran en estado crítico.

Surgen dudas por condiciones de seguridad en bar incendiado en Suiza

En medio del festejo por el Año Nuevo, un incendio consumió en cuestión de minutos el bar Le Constellation. Ubicado en la estación de Crans-Montana, este establecimiento era frecuentado especialmente por jóvenes.

El siniestro ha puesto de luto a Suiza y ha levantado dudas sobre las condiciones de seguridad en las que operaba el sitio al que acudían muchos turistas.

Cómo era el bar Le Constellation

Le Constellation era un bar, aunque de día servía también como restaurante, y contaba con dj todos los días. Tenía una capacidad para más de 300 personas.

Bar Le Constellation, ubicado en Suiza, donde murieron 40 personas. Foto: 20 Minutes | Instagram

En las imágenes compartidas en redes sociales, y que fueron rescatadas por el sitio 20 Minutes, se aprecia un lugar bajo y oscuro, al que se accedía por medio de una escalera.

El sitio, que ocupaba buena parte de un sótano, contaba con un letrero que rezaba “el bar clandestino”.

Apenas habían pasado unas horas del incendio, y aún no se habían rescatado los cadáveres de las 40 víctimas mortales, cuando ya habían sido borradas las cuentas de Instagram y Facebook del bar. Este tampoco puede ser consultado en Google Maps.

Mientras que Crans-Montana, la localidad suiza donde ocurrió el incendio de Le Constellation es un lugar visitado por celebridades y millonarios, se trata de una estación de alta montaña con mucha vida social



El Bar Le Constellation contaba con una sola salida de emergencia. Foto: Instagram | 20 Minutes

Esto no ha impedido que en redes sociales se denuncie que el sitio no contaba con condiciones adecuadas de seguridad.

Algunos usuarios de X, ha referido que el bar contaba con una sola salida de emergencia, que debía cruzar una angosta escalera.

Incendio del bar Le Constellation cobra 40 vidas y mantiene a decenas en estado crítico

Las autoridades del cantón de Valais han confirmado que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico. Algunos de las víctimas con quemaduras muy graves han sido trasladadas a Alemania, Francia e Italia.

Según testimonio recogidos por agencias de noticias, las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la fiesta, en el sótano del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza. Las llamas también obstaculizaron los intentos de jóvenes que intentaban entrar para rescatar a las víctimas y que minutos antes hacían cola para entrar al festejo.

Video: Tragedia en Bar de Suiza: Imágenes Satelitales del Lugar del Incendio



Actualmente, los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves, así como en identificar los cadáveres.

No obstante, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, ha señalado:

Es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación de los cuerpos.

Con información de AFP y EFE