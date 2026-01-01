Varios Muertos y Heridos Tras Incendio de Un Bar en Una Estación de Esquí, en Suiza

Una serie de explosiones que derivó en un fuerte incendio dejaron varios muertos y heridos en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, en Suiza.

De acuerdo con reportes de prensa, tras varios estallidos alrededor de la 1:30 horas de este jueves 1 de enero, en plena fiesta por el año nuevo, comenzó el incendio que provocó las víctimas.

La Policía de Suiza informó que los hechos ocurrieron en el bar Le Constellation, muy popular entre los turistas de este lujoso complejo para esquiar.

Medios locales publicaron videos en los que se ve un edificio en llamas, gente corriendo para alejarse de la zona y equipos de emergencia laborando para contener el siniestro.

La localidad de Crans Montana está ubicada en el corazón de los Alpes suizos, 40 kilómetros al norte del monte Cervino.

Más de 100 personas estaban en el bar

Según el medio RTS, el bar tiene capacidad para recibir a 400 personas; mientras que las autoridades señalaron que en el momento del incidente había al menos 100 dentro del inmueble.

Hasta ahora, no se conoce el móvil del accidente, pero la radiodifusora RhoneFM habla de que pudo deberse a la manipulación de pirotecnia en uno de los salones del bar.

La Policía de Suiza, específicamente en el cantón de Valais, informó que uniformados, bomberos y miembros de equipos de rescate llegaron al lugar para atender la emergencia.

Como medida para atender el siniestro, se acordonó el lugar y se impuso una zona de exclusión aérea sobre Crans Montana.

Con información de agencias y N+

ICM