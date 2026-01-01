Histórica Iglesia de Ámsterdam Es Destruida por Incendio Durante la Nochevieja

La histórica iglesia de Vondelkerk, en Ámsterdam, monumento nacional de los Países Bajos, quedó destruida durante la Nochevieja a causa de un incendio.

El siniestro provocó el desalojo de viviendas cercanas al icónico inmueble de finales del siglo XIX, pero afortunadamente no se reportaron heridos por el hecho.

El fuego inició a la 1:00 (hora local) en la torre de la iglesia, que dejó se funcionar en 1977, y se convirtió en centro multiusos.

La mañana de este jueves 1 de enero, las autoridades intentaban controlar el incendio, mismo que no había afectado la estructura del edificio, que se mantuvo erguido.

¿Qué provocó el incendio en la iglesia de Vondelkerk?

Hasta el momento, no se conocen las causas del incendio, pero algunos vecinos relataron a la agencia NOS que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.

Esta información no fue confirmada por el Departamento de Bomberos.

Los habitantes de las decenas de viviendas desalojadas fueron enviados a un centro de yoga durante la madrugada y se estima que a lo largo del día puedan regresar a sus hogares.

