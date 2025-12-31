¿Quién es Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario" o "El Señor de la Silla”, Detenido en Culiacán?

En el operativo por aire y tierra que se llevó a cabo este día en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, autoridades federales detuvieron a Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario" o "El Señor de la Silla”.

En un comunicado, se informó que en una operación encabezada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, detuvieron en Sinaloa a un líder de grupo delictivo afín a la facción de los Beltrán Leyva, dedicado a la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Señaló que derivado de trabajos de investigación, se identificó un inmueble en Culiacán vinculado a Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel “Pichón” y segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, quien asumió el control de la organización criminal de Los Beltrán Leyva.

"El Pichón" fue abatido en noviembre en la zona serrana de Choix, Sinaloa.

Era identificado como uno de los principales operadores del grupo criminal de Los Beltrán Leyva.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Pedro Inzunza Noriega y a su hijo, Pedro Inzunza Coronel, de narcotráfico y lavado de dinero como líderes clave de la Organización Beltrán Leyva, una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa, considerada la red de producción de fentanilo más grande del mundo.

Pedro Inzunza Noriega colabora estrechamente con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, para producir y traficar agresivamente fentanilo a Estados Unidos... En los últimos años, han traficado decenas de miles de kilogramos de fentanilo a Estados Unidos.

¿Quién es el Sagitario detenido hoy en Culiacán?

Pedro Inzunza Noriega

Tiene 62 años

Originario de Los Mochis, Sinaloa

Se le conoce como “Sagitario”, “120” o “El De La Silla”

Papá de Pedro Inzunza Coronel, "El Pichón", abatido en noviembre pasado.

