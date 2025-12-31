¿Quién es Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario" o "El Señor de la Silla”, Detenido en Culiacán?

¿Quién es Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario" o "El Señor de la Silla”, Detenido Hoy en Culiacán?
Este día se llevó a acabo un operativo en Culiacán donde un helicóptero de la Marina sobrevoló la zona además de la presencia de vehículos blindados
En el operativo por aire y tierra que se llevó a cabo este día en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, autoridades federales detuvieron a Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario" o "El Señor de la Silla”.
Noticia relacionada: ¿Quiénes Son los Inzunza, Padre e Hijo del Cártel de Sinaloa Acusados por EU de Narcoterrorismo?
En un comunicado, se informó que en una operación encabezada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, detuvieron en Sinaloa a un líder de grupo delictivo afín a la facción de los Beltrán Leyva, dedicado a la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.
Señaló que derivado de trabajos de investigación, se identificó un inmueble en Culiacán vinculado a Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel “Pichón” y segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, quien asumió el control de la organización criminal de Los Beltrán Leyva.
- "El Pichón" fue abatido en noviembre en la zona serrana de Choix, Sinaloa.
- Era identificado como uno de los principales operadores del grupo criminal de Los Beltrán Leyva.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Pedro Inzunza Noriega y a su hijo, Pedro Inzunza Coronel, de narcotráfico y lavado de dinero como líderes clave de la Organización Beltrán Leyva, una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa, considerada la red de producción de fentanilo más grande del mundo.
Pedro Inzunza Noriega colabora estrechamente con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, para producir y traficar agresivamente fentanilo a Estados Unidos... En los últimos años, han traficado decenas de miles de kilogramos de fentanilo a Estados Unidos.
¿Quién es el Sagitario detenido hoy en Culiacán?
- Pedro Inzunza Noriega
- Tiene 62 años
- Originario de Los Mochis, Sinaloa
- Se le conoce como “Sagitario”, “120” o “El De La Silla”
- Papá de Pedro Inzunza Coronel, "El Pichón", abatido en noviembre pasado.
