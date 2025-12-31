FOTOS y VIDEOS: Así Es la Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo en CDMX para Recibir al 2026

La fiesta electrónica más grande del mundo se realiza en México con el concierto para recibir al 2026, que se celebra en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

Jehnny Beth con un Río de Luces

A las 20:13 horas continuaba la presentación de Jehnny Beth con un Río de luces con y la música sin parar con jovenes y familias completas.

Miles de personas ya disfrutan de la fiesta electrónica organizada en Paseo de la Reforma, CDMX, para despedir al año 2025 y darle la bienvenida al 2026.



Video. Así se Ve Desde el Aire Reforma, CDMX, al Inicio de Fiesta Electrónica Más grande del Mundo

Cientos de capitalinos, así como turistas nacionales y extranjeros se han dado cita en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La fiesta de electrónica más grande del mundo en CDMX. Foto: N+

La fiesta empezó en punto de las 18:00 horas

La fiesta inició alrededor de las 18:00 horas de este miércoles 31 de diciembre de 2025 con la presentación del mexicano Ramiro Puente, un Dj referente de la escena electrónica en el país. Se prevé que los festejos culminen cerca de las 2:00 horas del 1 de enero de 2026.

Video. Avanzan Festejos de Año Nuevo en Paseo de la Reforma con Multitudes y Cierres Viales

Vallas metálicas controlan paso vehicular

Evitan ingreso de bebidas alcohólicas en concierto de electrónica en Reforma, CDMX. Foto: N+

Conforme pasan las horas, un grupo de policías colocaron vallas metálicas para realizar un control vehicular. Sin embargo, los peatones pueden ingresar de manera libre con sus mochilas, agua e incluso con sus bicicletas.

DJ mexicano reconocido abrió la noche en el Ángel de la Independencia

#RamiroPuente, DJ y productor mexicano reconocido por su propuesta de electrónica precisa y envolvente, abrió la noche en el Ángel de la Independencia, marcando el inicio de la celebración para despedir 2025.



Ramiro Puente, DJ y productor mexicano reconocido por su propuesta de electrónica envolvente, abrió la noche en el Ángel de la Independencia, marcando el inicio de la celebración para despedir 2025.

Familias completa escuchan música electrónica en CDMX para recibir el 2026. Foto: N+

Con su selección musical invitó al movimiento, puso a quienes llegaron en sintonía con la pista desde el primer momento, convirtiendo la avenida en un espacio de encuentro colectivo donde la música dictó el pulso de la noche.

Se esperan más de 200 mil asistentes

El Ángel de la Independencia vibra con música electrónica para cerrar el 2025 y dar la bienvenida a 2026 en el que se esperan más de 200 mil asistentes.

El Concierto de Año Nuevo en el Ángel de este 31 de diciembre, es gratis, con artistas internacionales.

Hay cierres viales desde las 18:00 horas

