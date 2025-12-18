¿Cuándo Será en CDMX la Fiesta de Electrónica Más Grande del Mundo? Fecha del Evento
La CDMX será escenario de referentes de la música electrónica; conoce cuándo será el evento para que disfrutes bailando en compañía de tus seres queridos o pareja
Para cerrar bien el año con música, baile y un espectáculo familiar, no te pierdas la Fiesta de Electrónica Más Grande del Mundo en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuándo será y los detalles que no puedes perderte.
El anuncio de la fiesta de electrónica fue hecho por las autoridades capitalina, quienes invitaron a la gente a recibir el Año Nuevo 2026 en una de las principales avenidas de la capital.
El pasado 16 de diciembre, en conferencia de prensa, Clara Brugada Molina, desde el Museo de la Ciudad de México, anunció cómo se celebrará a lo grande con referentes de la música electrónica.
¿Cuándo será la fiesta de electrónica en CDMX?
El evento se realizará el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas, con presentaciones de agrupaciones nacionales e internacionales y un despliegue técnico de gran escala.
En breve más información.
