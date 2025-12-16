¿Habrá Transmisión en Vivo del Cometa 3I/Atlas Cerca de la Tierra? Así Puedes Ver su Trayectoria

El cometa interestelar 3I/ATLAS despertó el interés de la comunidad científica y del público en general debido a su reciente paso por el sistema solar. En N+ te compartimos dónde ver su trayectoria en tiempo real.

De acuerdo con los cálculos orbitales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) , el cometa 3I/ATLAS se acercó al interior de la órbita de Marte y actualmente se aleja del Sol. Su punto más cercano a la Tierra ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, cuando se ubicará a aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, equivalente a unos 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. Por ello, los expertos descartan cualquier posibilidad de impacto con el planeta, en N+ te informamos todo lo que debes saber en ¿Qué Pasará el 19 de Diciembre 2025 con el Cometa 3I/ATLAS? La Tierra Vivirá Momento Único.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del Cometa 3I/ATLAS?

Una de las principales opciones para seguir el paso del cometa es el Virtual Telescope Project 2.0, encabezado por el astrónomo Gianluca Masi. Este proyecto ha programado una transmisión en vivo del momento de mayor acercamiento, con imágenes captadas por telescopios robóticos y explicaciones en tiempo real sobre la trayectoria y características del objeto interestelar.

La transmisión está prevista para iniciar alrededor de las 04:00 horas UTC del 19 de diciembre, lo que corresponde aproximadamente a las 22:00 horas del 18 de diciembre en tiempo del centro de México.

También, puedes mantenerte atento o atenta a los sitios oficiales de la NASA, ya que suelen compartir imágenes o transmisiones en tiempo real. Al igual que en la Agencia Espacial Europea o en el portal The Sky Live, donde comparten su distancia en vivo.

La NASA señaló que no existe peligro alguno. Aunque se trata de un objeto interestelar, su distancia respecto a la Tierra es considerable y su trayectoria no cruza la órbita terrestre.

